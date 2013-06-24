Україна поінформувала міжнародних партнерів щодо намірів Російської Федерації вчинити кричущий воєнний злочин — судилище над українськими військовополоненими, захисниками і захисницями Маріуполя.

Будь-яке судилище над військовополоненими стане грубим порушенням Статуту ООН, ІІІ Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року та Додаткового протоколу І, злочином проти основоположних норм і принципів міжнародного права, назавжди закріпить за Росією статус держави-терориста, а за росіянами — клеймо варварів.

Україна звертає увагу міжнародної спільноти на ретельну та цілеспрямовану підготовку Кремля до вчинення цього злочину.

Анонсоване РФ судилище є нікчемним і неправомірним.

Всі оборонці Маріуполя є комбатантами і після затримання стороною супротивника їм надається і гарантується статус військовополонених та відповідне поводження, згідно з положеннями міжнародного гуманітарного права, зокрема ІІІ Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року та Додаткового протоколу І.

Україна закликає міжнародних партнерів – міжнародні організації та держави – рішуче засудити незаконні дії РФ щодо українських військовополонених та вжити негайних заходів, аби змусити Росію неухильно дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо поводження з військовополоненими.

Україна документує всі факти і події, пов’язані з підготовкою та організацією можливого судилища над українськими захисниками. Кожен воєнний злочинець, задіяний у цьому процесі — від виконавців у Маріуполі до організаторів у Кремлі — понесе найсуворішу відповідальність, скільки би часу це не зайняло.