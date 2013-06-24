Україна засуджує неправомірне поводження російською федерацією з українськими військовополоненими, зокрема використання їх в своїх політичних цілях. Про це повідомляє Урядовий портал.

Вимагаємо від російської сторони неухильно дотримуватися положень міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, щодо військовополонених військовослужбовців Збройних Сил України.

У цьому контексті підкреслюємо, що всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь в бойових діях на території України в складі Збройних Сил України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" 1992 року.

Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних Сил України, на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткового протоколу І до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як з військовополоненими в разі потрапляння в руки ворога.

Україна неухильно дотримується своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом. В умовах міжнародного збройного конфлікту, спричиненого збройною агресією рф, наша держава дотримується законів та звичаїв війни, викладених, зокрема, у Женевських конвенціях про захист жертв війни 1949 року та Додаткових протоколах до них 1977 року.

Україна дотримується гуманного поводження із військовополоненими та забезпечує всі гарантовані їм міжнародним правом права та гарантії у повному обсязі.

Вимагаємо від російської сторони гуманного поводження щодо українських військовополонених. Будь-які незаконні акти чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні військовополонених, забороняються.