УМіністерстві закордонних справ України з повагою сприймають волевиявлення угорського народу на парламентських виборах. Про це повідомляє Урядовий портал.

Водночас у прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана немає жодних підстав стверджувати, що на шляху до перемоги на виборах йому довелося боротися з Президентом України. По-перше, ані Україна, ані її Президент Володимир Зеленський не брали участі в політичній кампанії в Угорщині. По-друге, Президент України щоденно зайнятий набагато більш важливою справою - боротьбою з російською агресією. Прем’єр-міністр мав би бути вдячний Президенту України за те, що реальність війни не досягла кордонів Угорщини завдяки героїзму українського народу у стримуванні агресивних дій президента путіна.

Сподіваємося, що новий мандат дозволить угорському уряду, серед інших першочергових задач, зосередитися на протидії агресивній політиці президента рф, за наказом якого російська армія скоює звірства проти українського народу, а оприлюднені в день угорських виборів факти російських воєнних злочинів щодо мирного населення, насамперед різанини в Бучі, Ірпіні та Гостомелі, не залишаться непоміченими.

Розраховуємо, що Будапешт чітко засудить ці злочини та перегляне свій підхід щодо допомоги Україні, аби він відповідав нинішнім реаліям, рівню безпекової загрози з боку росії та рівню звірств російської армії.

Без безпеки в Україні не буде безпеки в Угорщині. Наша держава є Батьківщиною українських угорців, які є невід‘ємною частиною українського суспільства, та чию ідентичність ми високо цінуємо. Маємо спільними зусиллями наближати перемогу над російським злом, аби відновити мир заради українського, угорського та інших європейських народів.