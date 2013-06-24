Всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних Силах України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно з Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу» 1992 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних Сил України на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як з військовополоненими у разі потрапляння в руки ворога.

Нагадуємо, що Женевські конвенції 1949 року забороняють будь-які незаконні акти, у тому числі насилля, залякування чи бездіяльність щодо військовополонених, та зобов’язують до гуманного поводження з військовослужбовцями, які перебувають у полоні.

Недотримання відповідних визнаних норм міжнародного гуманітарного права є серйозним порушенням Конвенції.