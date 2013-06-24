Днями Кабінет Міністрів ухвалив рішення про впровадження можливості для внутрішньо переміщених осіб подати заявку на продовження отримання грошової допомоги або її припинення онлайн на порталі «Дія». Для цього буде достатньо зайти на портал, заповнити заявку, підписати її електронним підписом і надіслати, повідомляє офіційний сайт МінТОТ.

Послуга на продовження допомоги буде доступною тим, у кого не змінились умови для її призначення. На призначення грошової допомоги можуть впливати: зміни у складі сім’ї; зміна даних, що підтверджують особу; зміна фактичного місця проживання. Ураховують, якщо внутрішньо переміщена особа або члени сім’ї стали власниками житла в інших регіонах, що не належать до тимчасово окупованих територій або ліній зіт-кнення; ВПО або члени сім’ї мають кошти, сума яких перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму; ВПО або члена сім’ї взято на повне державне утримання; звільнення та статус безробітного працездатного члена сім’ї, зокрема заявника.

«Питання забезпечення прав ВПО та вдосконалення механізмів надання їм послуг перебувають на постійному контролі уряду. За підсумками спільної міжвідомчої роботи Мінреінтеграції, Мінцифри та Мінсоцполітики розроблено черговий цифровий продукт, покликаний спростити процедуру отримання грошової допомоги або її припинення для ВПО. Невдовзі для отримання цих послуг буде достатньо через портал «Дія» зазначити в заявці про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, або припинення такої виплати, підписати її електронним підписом і надіслати замість того, аби щопів року вистоювати великі черги в уповноважених органах та збирати велику кількість документів», –– зазначив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Снавер Сейтхалілєв.

Упровадження електронних послуг для ВПО на порталі «Дія» реалізують у межах проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні (Проєкт підтримки Дія)», що впроваджують UNDP Ukraine / ПРООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.