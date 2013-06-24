З 25 липня зміниться розклад руху низки приміських поїздів, які курсують між Дніпром та Кривим Рогом. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зокрема, приміський поїзд № 6011 Дніпро-Головний – Кривий Ріг-Головний до станції Верхівцеве доїжджатиме за чинним розкладом, далі – за зміненим, а саме: ст. Верхівцеве – 08:30-08:40; пл. Полівський – 08:48-08:49; пл. Адамівське –08:56-08:57; ст. Божедарівка – 09:04-09:05; ст. Кудашівка – 09:15-09:16; пл. Сорокопанівка – 09:23-09:24; ст. Милорадівка – 09:31-09:32; пл. Благословенне – 09:37-09:38; пл. Потоцьке – 09:44-09:45; пл. Спокій – 09:53-09:54; ст. Девладове – 10:02-10:03; ст. Приворот – 10:11-10:12; пл. 77-й км – 10:15-10:16; пл. 79-й км – 10:18-10:19; ст. Пічугіне – 10:23-10:24; пл. 86-й км – 10:30-10:31; ст. Кривий Ріг-Сортувальний – 10:37-10:38, пл. 91-й км – 10:41-10:42; пл. 93-й км – 10:45-10:46; прибуття на станцію Кривий Ріг-Головний о 10:53 (замість 10:51).

Приміський поїзд № 6027 Дніпро-Головний – Кривий Ріг-Головний вирушатиме зі станції Дніпро-Головний о 12:41 (замість 12:46); ст. Горяїнове – 12:46-12:47; пл. 184-й км – 12:50-12:52; ст. Діївка – 12:57-12:58; пл. 178-й км – 13:02-13:03; пл. 175-й км – 13:06-13:07; ст. Сухачівка – 13:14-13:15; пл. 169-й км – 13:18-13:19; пл. 165-й км – 13:22-13:24; пл. 164-й км – 13:26-13:27; пл. 160-й км – 13:30-13:31; ст. Запоріжжя-Кам’янське – 13:34-13:35; ст. Кам’янське-Пас. – 13:39-13:40; пл. 149-й км – 13:44-13:45; ст. Воскобійня – 13:52-13:53; пл. 139-й км – 13:57-13:58; ст. Верхньодніпровськ – 14:04-14:06; пл. 128-й км – 14:10-14:11; пл. 125-й км – 14:13-14:14; пл. 119-й км – 14:18-14:20; ст. Верхівцеве –14:23-14:33, далі – без змін, згідно з чинним розкладом

Приміський поїзд № 6042 Кривий Ріг-Головний – Дніпро-Головний вирушатиме зі станції Кривий Ріг-Головний о 17:30; пл. 93-й км – 17:38-17:39; пл. 91-й км – 17:42-17:43; ст. Кривий Ріг-Сортувальний – 17:46-17:48; пл. 86-й км – 17:55-17:56; ст. Пічугіне – 18:02-18:03; пл. 79-й км –18:07-18:08; пл. 77-й км – 18:10-18:11; ст. Приворот – 18:16-18:17; ст. Девладове – 18:25-18:26; пл. Спокій – 18:34-18:35; пл. Потоцьке – 18:43-18:44; пл. Благословенне – 18:50-18:51; ст. Милорадівка – 18:55-18:56; пл. Сорокопанівка – 19:04-19:05; ст. Кудашівка – 19:13-19:14; ст. Божедарівка – 19:25-19:26; пл. Адамівське – 19:33-19:34; пл. Полівський – 19:41-19:42; ст. Верхівцеве – 19:51-20:01, далі – без змін, згідно з чинним розкладом.

Просимо пасажирів бути уважними й заздалегідь цікавитися чинним розкладом руху приміських поїздів та змінами до нього на офіційному сайті Укрзалізниці, а також на інформаційних дошках залізничних вокзалів та станцій.