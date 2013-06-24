З 25 лютого українці в селах зможуть скористатися послугою з обміну старих ламп розжарювання на нові LED-лампи. До цього послуга була доступна в усіх містах та селищах міського типу України, крім тимчасово окупованих територій. За весь час українці подали заяви про обмін понад 3,5 млн ламп через Дію. Обмін здійснюється за спільною програмою Уряду України та Європейського Союзу. Про це повідомляє Урядовий портал.

З 30 січня в Україні стартувала програма з обміну старих ламп на енергоощадні. Подати заяву можна в Дії, а отримати лампи — у відділенні Укрпошти. Українці вже обміняли мільйони ламп, тим самим знизили споживання електроенергії.

Відтепер програму масштабують і обміняти лампи можна буде не тільки в містах та селищах міського типу, а й у селах. Зокрема скористатися послугою зможуть і мешканці прифронтових сіл Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей. Загалом по відділеннях Укрпошти у селах розподілять 6,6 млн LED-ламп.

Подати заяву через Дію зможуть мешканці сіл, в яких працюють автоматизовані відділення Укрпошти. В інших населених пунктах отримати енергоощадні лампи можна буде без попереднього замовлення у застосунку.

Щоб подати заяву через Дію:

авторизуйтесь у Дії;

оберіть Послуги – Обмін лампочок;

вкажіть контактний номер телефону та відділення Укрпошти, у якому бажаєте отримати лампи;

зазначте тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати.

Якщо серед переліку населених пунктів не знайшли свій, зверніться безпосередньо у відділення Укрпошти з паспортом, РНОКПП та лампами для обміну.

Програма підтримана Європейським Союзом у відповідь на заклик Президента Зеленського та реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, АТ «Укрпошта» в усіх регіонах України (за виключенням тимчасово окупованих територій та Автономної Республіки Крим). Нова програма, фінансована ЄС, є складовою підтримки Європейським Союзом українського енергетичного фронту.