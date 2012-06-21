Збірна США перемогла в медальному заліку літніх Олімпійських ігор в Токіо.
В активі американців 39 золотих, 41 срібна і 33 бронзові нагороди.
На другому місці - Китай, який здобув 38 золотих, 32 срібних та 18 "бронз".
Замикають трійку господарі змагань. Японія має 27 золотих, 14 срібних та 17 бронзових медалей.
Україна посіла 44-те місце в медальному заліку з одною золотою, шістьома срібними й 12 бронзовими медалями.
Олімпіада в Токіо проходила із 23 липня по 8 серпня.
За загальною кількістю завойованих нагород Україна посіла 16-ту позицію у світовому рейтингу, а також перевершила результат Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро 2016 року. Тоді українські спортсмени завоювали 11 олімпійських медалей: дві золоті, чотири срібні та п'ять бронзових нагород.