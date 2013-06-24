На молодіжному чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби у Римі (Італія) завершили змагання представники греко-римського стилю.
Збірна України за підсумками турніру посіли третє місце в загальнокомандному заліку континентальної першості, повідомляє Укрінформ.
«Синьо-жовті» здобула три медалі у десяти вагових категоріях - 1 золоту та 2 бронзові.
Нагадаємо, переможцем першості Європи став харків'янин Михайло Вишнивецький (вагова категорія 130 кг), «бронзу» виграли мукачівець Олег Халілов (63 кг) та харків'янин Руслан Абдієв (82 кг).
Загальний залік виграла команда Грузії (2 золоті, 2 срібні, 1 бронзова нагороди), на другому місці - збірна Туреччини (6 бронзових медалей). Загалом виступили представники 32-х країн континенту.
Чемпіонат Європи в італійській столиці продовжують змагання з жіночої боротьби.