Екснаставник команди Андрій Шевченко не став продовжувати контракт з Українською асоціацією футболу.
"Для збірної України шукатимуть нового головного тренера. 9 серпня має відбутися виконком УАФ, на якому затвердять нового головного тренера збірної", - розповів журналіст Олександр Денисов в ефірі "Великого футболу".
Андрій Шевченко очолював збірну України із 2016 року.
На Євро-2020/21 збірна України дійшла до чвертьфіналу, що є найкращим результатом для збірної України за всю історію.
Серед кандидатів на посаду тренера збірної: Мирон Маркевич, Сергій Реброва, Олексій Михайличенко.