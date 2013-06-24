Національній збірній України не вдалося пробитися на чемпіонат світу-2022 з футболу.
У фіналі плей-офф кваліфікації ЧС-2022 підопічні Олександра Петракова поступилися в гостях команді Вельсу з рахунком 0:1, передає Укрінформ.
Долю матчу на стадіоні «Кардіфф Сіті» все вирішив автогол Андрія Ярмоленка на 34-й хвилині.
Вельс став 13-м від Європи учасником Мундіалю, де на груповому етапі зіграє у квартеті B зі збірними Ірану, Англії та США.
XXII чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.
11 і 14 червня команда Олександра Петракова в рамках Ліги націй проведе в Польщі номінально домашні матчі проти Вірменії та Ірландії відповідно.