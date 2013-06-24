Національна збірна України з футболу у середу, 1 червня, проведе півфінальний стиковий матч кваліфікації чемпіонату світу, у якому підопічні Олександра Петракова зіграють на виїзді із командою Шотландії.

Зустріч відбудеться на стадіоні «Гемпден Парк» у Глазго. Початок - о 21.45 за київським часом, передає Укрінформ.

Матч покаже канал «Україна» в ефірі телеканалу «Індиго TV», а також «Футбол 1», платформа oll.tv та YouTube-канал Української асоціації футболу. Текстова трансляція - на сайті Укрінформу.

Поєдинок Шотландія - Україна обслуговуватимуть судді з Нідерландів, бригаду арбітрів очолює 39-річний Дані Маккелі.

Переможець протистояння зійдеться у фіналі плей-офф з командою Вельсу 5 червня у Кардіффі, де визначиться останній, 13-й від Європи учасник ЧС-2022.

До цього Шотландія та Україна двічі грали в офіційних матчах. У кваліфікації Євро-2008 команди обмінялися домашніми перемогами (3:1 - у Глазго, 2:0 - у Києві).

XXII чемпіонат світу з футболу пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.

Зазначимо, що матч Шотландія - Україна не відбувся 24 березня через масштабне військове вторгнення росії в Україну.