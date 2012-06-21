Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Приємна звістка надійшла цими днями на адресу відомої в Україні будівельної компанії «АМК РЕМ-БУД» із болгарського міста Девін, де щойно закінчився ХVIII міжнародний чемпіонат з ловлі хижої риби з берега серед рибалок-аматорів.

З-поміж 15 команд світу, які приїхали за перемогою – а це збірні Чехії, Словаччини, Італії, Хорватії, Румунії, Сербії, Молдови, Латвії, Північної Македонії та низки інших, – збірна України впевнено посіла перше місце.

Особливо задоволений успіхом співвітчизників керівник компанії Андрій Куковенко, який фінансово підтримав поїздку рибалок до Болгарії. Його давнє і незмінне хобі – риболовля, тож Андрій Михайлович залюбки відгукнувся на прохання своїх колег по захопленню і разом з командою розділяє її золотий успіх.

За словами керівника компанії, такий результат не тільки престижний для України як країни, а й стане стимулом для розвитку вітчизняного рибальства і водночас зеленого туризму, які тісно пов’язані одне з одним.