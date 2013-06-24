російське вторгнення в Україну завдало колосальних прямих та непрямих збитків в агросекторі. За попередніми оцінками, агросектору завдано прямої шкоди на понад 4 мільярди доларів США. Непрямі збитки становлять понад 35 мільярдів.
«Із часу попереднього огляду непрямі збитки збільшилися на 10 мільярдів і сягають 35 мільярдів доларів. Це означає, що аграрії не посіяли озимі культури, відповідно не зберуть урожай наступного літа навіть на деокупованих територіях. Ці збитки буде зафіксовано», — зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.
Він додав, що на непрямі збитки впливають спричинена обстрілами енергетична криза та ускладнена логістика, що мало наслідком зменшення ціни на українську продукцію, тож виробники не отримають прибутки. Тому зараз Україна разом з міжнародними експертами проводить фіксацію доказів злочинів.
«Ми сподіваємося на позитивне рішення ООН із приводу репарацій. Упевнені, що українським фермерам вдасться компенсувати всі збитки», — додав заступник міністра.