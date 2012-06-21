Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомила прес-служба Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області, під час проведення ревізії сільського бюджету та фінансово-господарської діяльності Сагунівської сільської ради Черкаського району майже за чотирьохрічний період фахівці управління виявили порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на загальну суму майже 228 тисяч грн.
Зокрема, аудитори встановили факти покриття видатків, пов’язаних з наданням платних послуг (придбання продуктів харчування для дошкільного навчального закладу), за рахунок коштів загального фонду кошторису, які необхідно проводити за рахунок коштів спеціального фонду, на загальну суму 65,5 тис. грн.
Згідно з актами на списання та відомостями, проводилося понаднормове списання вугілля для опалення приміщення будинку культури сільської ради без оформлення належним чином первинних документів на загальну суму 57,6 тис. грн.
Через оплату завищеної вартості ремонтних робіт сільському бюджету завдано матеріальних збитків на загальну суму 30 тис. грн.
Окрім того, встановлено, що при укладенні договору оренди нерухомого майна з ВАТ «Укртелеком» щодо передачі в оренду частини нежитлового приміщення будівлі Сагунівського сільського будинку культури, сільська рада застосувала занижений розмір ставки орендної плати, що призвело до недоотримання орендної плати загальним фондом сільського бюджету на загальну суму майже 48 тис. грн.
Серед інших виявлених порушень — недодержання вимог законодавства з оплати праці, у тому числі з виплати матеріальної допомоги працівникам сільської ради, зайве нарахування та перерахування єдиного соціального внеску.
Завдяки вжитим під час ревізії заходам сільська рада вже відшкодувала 115 тис. грн.
За допущення фінансових порушень п’ятьох посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, двох – до матеріальної відповідальності.
Про результати ревізії поінформовано правоохоронні органи.