Підтримку зброєю та фінансами обговорювали під час зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з міністрами закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу, Ісландії Тордіс Гилфадоттір, Латвії Едгарсом Рінкевичсом, Литви Габріелюсом Ландсбергісом, Норвегії Аннікен Вітфельдт, Фінляндії Пеккою Хаавісто та Швеції Тобіасом Біллстрьомом. Денис Шмигаль наголосив, що ключовим напрямком лишається постачання нашій країні систем ППО та ПРО.

Обговорено й посилення санкцій проти росії. Прем’єр-міністр висловив сподівання, що в дев’ятому санкційному пакеті буде повноцінне відключення російських банків від системи SWIFT, заборона на в’їзд до країн Європейського Союзу для громадян держави-терориста росії та обмеження на російські енергоресурси.

Значну увагу сторони приділили викликам в енергетичній галузі України з огляду на безперервні обстріли росією інфраструктури. Прем’єр подякував північноєвропейським та балтійським країнам за постачання обладнання: «Ця підтримка допомагає українцям залишатися незламними та продовжувати боротьбу проти варварської російської агресії».