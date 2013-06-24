У багатьох випадках система Google попереджає користувача про будь-які підозрілі дії з акаунтом. Проте слід звертати увагу і не на очевидні ознаки, які можуть вказувати на те, що обліковий запис був зламаний. Зокрема:

зміна особистих даних в обліковому записі (наприклад, номера телефону) або зміна інших налаштувань, яких користувач не робив самостійно;

у переліку активних сеансів відображається невідомий пристрій (щоб перевірити активні сеанси, натисніть Керувати обліковим записом Google – Безпека – Ваші пристрої);

зникнення отриманих листів у поштовій скриньці або ж поява “чужих” листів у папці “Надіслані” тощо;

невідомі користувачі отримують доступ до файлів Google Диска, хоча ви його не надавали.

Першочергові дії, якщо ви не втратили доступу до акаунту

Увійдіть та змініть пароль до облікового запису. А також усі ідентичні паролі для інших додатків та сайтів і паролі, збережені в акаунті Google.

Перегляньте перелік пристроїв, на яких здійснено вхід до вашого акаунту (Безпека – Ваші пристрої – Управління всіма пристроями). Видаліть усі незнайомі та неактивні.

Перевірте всі налаштування та виправте незнайомі зміни, якщо вони є.

Якщо доступ до облікового запису втрачений, скористайтеся функцією відновлення акаунту. Щоб довести, що ви власник, потрібно відповісти на кілька запитань.



Щоб убезпечитись від злому, подбайте про захист свого акаунту Google заздалегідь.

Встановіть надійний пароль.

У розділі Безпека налаштуйте двофакторну автентифікацію, зазначте резервний номер телефону та адресу електронної пошти для відновлення у разі злому.

Активуйте функцію покращеного безпечного перегляду вебсайтів – це вона дозволяє ефективніше захищатися від фішингу і шкідливого програмного забезпечення.

Радимо звертати увагу і на листи-сповіщення від системи безпеки Google. Переконайтеся, що це не замасковане фішингове повідомлення від хакерів – уважно перевіряйте адресу відправника.