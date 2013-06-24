Попри надскладний рік, спричинений повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну, медична система не тільки вистояла, а й змогла зробити значні кроки вперед. Про це повідомляє Урядовий портал.
«2022 — рік стійкості та незламності. Він був складний для кожного з нас. Виклики війни, з якими зіштовхнулася Україна, щодня вимагали ухвалення складних і водночас швидких та оперативних рішень. Попри постійні масовані обстріли та атаки ворога, медична система вистояла, переорієнтувалася та продовжує надавати медичні послуги у всіх куточках України», — підсумував Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Нагадаємо про основні здобутки та перемоги системи охорони здоров'я у 2022 році:
- Встановлено зарплату лікаря на рівні не менше ніж 20 тис. грн, медсестри — не менше ніж 13,5 тис. грн.
- Програма медичних гарантій отримала рекордне фінансування у 157 млрд гривень.
- Забезпечено взаємодію МОЗ і медичних служб сектора оборони за принципом «єдиного медичного простору».
- Цілком відновлено 113 об’єктів пошкоджених внаслідок військової агресії медзакладів, 264 — в процесі відновлення.
- Налагоджено координацію з Єврокомісією DG SANTE і DG ECHO у питаннях медичної евакуації та лікування українців у країнах Євросоюзу. Евакуйовано на лікування у 29 країн 2 354 хворих і поранених дорослих та дітей.
- Підписано угоди з ЄС про долучення України до європейської програми EU4Health.
- Досягнуто виконання 94% плану закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання, запланованих на 2022 рік.
- МОЗ має налагоджену дієву співпрацю зі Світовим банком. За рахунок додаткового фінансування цього проеєкту МОЗ придбано близько 6 тисяч одиниць критично необхідного медичного обладнання на загальну суму 37,7 млн доларів США.
- МОЗ координує впровадження ініціативи першої леді України Олени Зеленської щодо реалізації Національної програми психічного здоров’я і психосоціальної підтримки. Зокрема:
- координується міжвідомча взаємодія,
- впроваджено професію клінічного психолога і медичного капелана,
- забезпечено функціонування 80 мобільних мультидисциплінарних команд психічного здоров’я,
- запроваджено новий пакет «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» в межах Програми медичних гарантій,
- спільно з міжнародними партнерами і ГО «Безбар’єрність» проведено аудит потреб і ресурсів у сфері психічного здоров’я,
- запущено онлайн-курс для фахівців первинної ланки з ведення поширених психічних розладів з використанням керівництва mhGAP за програмою ВООЗ,
- розроблені такі продукти: довідник «Базові навички турботи про себе та інших», новий розділ «Довідника безбарʼєрності» — «Етика взаємодії у період стресу», стрес-менеджмент у додатку BetterMe: Mental Health.
- Запущено розширений неонатальний скринінг на 21 орфанне захворювання.
- Проведено 379 трансплантацій органів.
- Розширюється програма реімбурсації «Доступні ліки». Включено для відшкодування рецепти для лікування захворювань психічної сфери. Загалом в програмі бере участь 11 500 аптек, було погашено 10 168 541 рецепт, фактична вартість відшкодування яких склала 2 млрд 243 млн грн.
- Лікарня «Феофанія» стала доступною для кожного українця та почала працювати за Програмою медичних гарантій.
- Відкрились двері для пацієнтів у нових сучасних корпусах Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України “Охматдит” та Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.
- Запущено електронні рецепти на антибактеріальні лікарські засоби та наркотичні (психотропні) препарати, виписано більше ніж 400 тис. рецептів.
- Впроваджено 7 пілотних телемедичних рішень в умовах воєнного стану на суму 1,4 млн доларів США.
- Національний контакт-центр МОЗ опрацював понад 700 тис. звернень.
- Прийнято нову редакцію положення про інтернатуру і запроваджено рейтинговий підхід до розподілу випускників закладів вищої медичної освіти в інтернатуру як перехідний етап до електронного розподілу.
- На сайті МОЗ відкрито спеціальний портал вакансій для медичних працівників. Від запуску на портал подано близько 600 вакансій у закладах охорони здоров’я по всій Україні.
- Врегульовано особливості атестації, спеціалізації та безперервного професійного розвитку лікарів, фармацевтів і медичних сестер в період воєнного стану.
- Затверджено 7 стандартів вищої освіти: магістра за спеціальностями «Стоматологія», «Медицина», «Медсестринство», «Фармація, промислова фармація», «Фізична терапія, ерготерапія» та доктора філософії за спеціальностями «Стоматологія», «Громадське здоров'я». Створено нову наукову спеціальність «Медицина катастроф».
- Забезпечено успішну організацію вступної кампанії у закладах вищої освіти МОЗ. Майже на 100 % виконано державне замовлення на вступ. Середній прохідний бал на бюджет залишився на високому рівні і становив понад 150 балів.
- Через фандрейзингову платформу UNITED24 залучено понад 1 млрд грн для потреб охорони здоров'я та закуплено більше ніж 9 тисяч медичного й іншого обладнання, 133 «швидкі», 13 одиниць евакуаційного транспорту.
- Отримано 10,5 тис. тонн медичної гуманітарної допомоги на 12,8 млрд грн з 35 країн світу.
- Від початку війни через різні механізми було закуплено та поставлено 779 автомобілів швидкої допомоги, позашляховики та броньований евакуаційний транспорт.
- У співпраці з урядом Республіки Польща скоординовано партнерство медичних університетів України і Польщі, встановлено модульні амбулаторії сімейної медицини та модульні тимчасові пункти базування служби ЕМД у Харківській і Херсонській областях.
- За участі закордонних партнерів проведено близько 2100 навчальних заходів з питань тактичної, невідкладної медицини та інших питань медичної допомоги.
- Ми дякуємо кожному за віддану роботу та докладені зусилля до спільних успіхів задля покращення доступу українців до медичної допомоги.