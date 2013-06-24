Попри надскладний рік, спричинений повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну, медична система не тільки вистояла, а й змогла зробити значні кроки вперед. Про це повідомляє Урядовий портал.

«2022 — рік стійкості та незламності. Він був складний для кожного з нас. Виклики війни, з якими зіштовхнулася Україна, щодня вимагали ухвалення складних і водночас швидких та оперативних рішень. Попри постійні масовані обстріли та атаки ворога, медична система вистояла, переорієнтувалася та продовжує надавати медичні послуги у всіх куточках України», — підсумував Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нагадаємо про основні здобутки та перемоги системи охорони здоров'я у 2022 році: