Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президентом США Джо Байденом.
Про це глава Української держави написав у Твітері, передає Укрінформ.
«Продуктивна розмова з Президентом Сполучених Штатів. ППО нині – пріоритет № 1 у нашій оборонній співпраці. Також потребуємо лідерства для жорсткої позиції G7 та підтримки нашої резолюції ГА ООН», - написав Зеленський.
Як повідомлялося, Президент Джо Байден заявив, що США засуджують російські ракетні удари по мирних українських містах та продовжать разом із союзниками й партнерами зусилля для того, щоби путін та росія відповіли за свої злодіяння.