Президент Володимир Зеленський висловив вдячність Президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену та всьому американському народові за лідерство у допомозі Україні в боротьбі проти російської агресії.

Про це він написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

«Дякую Президенту США Джозефу Байдену та американському народові за лідерство у підтримці України в нашій боротьбі з російською агресією. Ми захищаємо спільні цінності – демократію та свободу. Цінуємо допомогу США. Сьогодні вона потрібна як ніколи!», - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, Президент США Джо Байден заявив, що запропонував Конгресу Сполучених Штатів затвердити новий пакет реагування на агресію рф, який передбачає виділення 33 мільярдів доларів для підтримки України.

Палата представників Конгресу США 28 квітня підтримала законопроєктпро ленд-ліз та захист демократії в Україні. 7 квітня цей документ ухвалив сенат США. Закон набуде чинності після підписання президентом Джо Байденом.

На початку квітня сенат США одностайно ухвалив закон, який дозволяє Байдену використовувати програму ленд-лізу для прискореної передачі зброї, військової техніки, медикаментів, продуктів харчування тощо в Україну. Передбачається, що країна-одержувач сплатить їхню вартість пізніше.