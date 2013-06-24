В рамках реалізації земельної реформи в Україні Мінагрополітики планує найближчим часом запустити Державний аграрний реєстр; запровадити принцип екстериторіальності на всі послуги, які є на сьогодні в Державному земельному кадастрі; а також удосконалити портал Національної інфраструктури геопросторових даних. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це розповів заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик у ході прес-конференції «Перший рік ринку землі: результати та перспективи».

«Із першого дня відкриття ринку землі – 1 липня 2021 року – в Україні публікуються повністю всі дані за ринком землі: скільки земель було продано, яка середня ціна в розрізі районів, навіть за кожним окремим кадастровим номером. Державі нічого приховувати від своїх громадян, від інвесторів, від землевласників. Є інструмент для об’єктивного ухвалення рішень, для розуміння справедливої ціни», – зазначив Денис Башлик.

Завдяки цьому ухвалювати рішення про купівлю-продаж землі можна на основі фактичних даних, додав він.

На сьогодні 100 громад, як підкреслив заступник Міністра, перейшли на визначене законодавством прозоре управління, а 75 із них вже опублікували дані про свої території у відкритих геопорталах. Тобто приблизно 3 млн га земель стали доступними для прозорого громадського огляду та ефективних рішень на рівні громади.

«За це я хочу окремо подякувати нашим міжнародним партнерам, особливо Програмі USAID АГРО, яка розробила в свій час пілот на рівні декількох громад, і які вдалося успішно поширити на всю території України», – наголосив він.

За його словами, наразі в умовах воєнного стану уже відновлено роботу Державного земельного кадастру, який вистояв під тиском усіх кібератак. Теперішні обмеження у його функціонуванні зумовлені виключно питаннями безпеки.

Денис Башлик також окреслив перспективи, які відкриває цифровізація у земельних відносинах.

Так, на всі ключові послуги буде запроваджено принцип екстериторіальності у Державному земельному кадастрі. Мета – по максимуму прибрати взаємодію між чиновником та споживачем послуг.

Крім того, на порталі Національної інфраструктури геопросторових даних буде відкрито та уніфіковано всі дані про природні ресурси, які є в нашій державі. На сьогодні доступ до цього ресурсу обмежений з міркувань безпеки.