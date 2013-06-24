Сьогодні з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вирушило одразу 6 суден. Серед них — судно KARTERIA, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню Ємену. Про це повідомляє Урядовий портал.

Загалом на борту 6 суден (SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS та KARTERIA) 183 тис. тонн української агропродукції.

«Менш ніж за місяць роботи Ініціативи ми експортували майже півтора мільйона тонн агропродукції і це досить значний результат. Утім, ми маємо вийти на 100-150 суден на місяць і загальною пропускною здатністю 5 мільйонів тонн на місяць з трьох портів Великої Одеси.

Разом з тим, Україна посилює гуманітарну частину ініціативи. Сьогодні відправлено уже друге судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для боротьби з голодом у світі.

На борту балкера KARTERIA 37,5 тисячі тонн пшениці для Ємену, який знаходиться в стані гуманітарної катастрофи. Там, згідно із даними ООН, 16 мільйонів людей потерпає від голоду.

Ми розуміємо свою глобальну місію та відповідальність перед країнами, яким потрібне українське продовольство. Караван, який вийшов сьогодні — черговий крок України назустріч цивілізованому світу», — прокоментував Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 61 судно вирушило із українських портів. На їх борту близько 1,5 млн тонн агропродукції.