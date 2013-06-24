Вчора з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вирушило 13 суден — це найбільший караван суден з початку реалізації «зернової ініціативи». Про це повідомляє Урядовий портал.
Зокрема, з порту «Південний» відправились 6 суден, «Чорноморська» — 5, а з порту «Одеси» — 2.
Загалом на борту 13 суден 282,5 тис. тонн української агропродукції, яка прямує до 8 країн світу.
У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден вирушили із українських портів з пунктами призначення в 19 країнах світу. На їх борту 2 млн тонн агропродукції.