Вчора з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вирушило 13 суден — це найбільший караван суден з початку реалізації «зернової ініціативи». Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, з порту «Південний» відправились 6 суден, «Чорноморська» — 5, а з порту «Одеси» — 2. 

Загалом на борту 13 суден 282,5 тис. тонн української агропродукції, яка прямує до 8 країн світу. 

У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 86 суден вирушили із українських портів з пунктами призначення в 19 країнах світу. На їх борту 2 млн тонн агропродукції.