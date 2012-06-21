Український борець греко-римського стилю, депутат Верховної Ради Жан Беленюк вийшов у фінал Олімпіади в Токіо. Про це повідомляє УНІАН.

Беленюк виступає у ваговій категорії до 87 кг. В 1/8 фіналу українець переміг чинного чемпіона Європи Зураба Датунашвілі, що представляє Сербію. Українець взяв реванш за поразку на чемпіонаті Європи в 2021 році, вигравши з рахунком 3: 1. У чвертьфіналі українець був сильнішим алжирця Башира Сід Азара. Сутичка завершилася з нічийним рахунком, але Беленюк провів останню активну дію і за рахунок цього пройшов до півфіналу.

В 1/2 фіналу його суперником був хорват Іван Гуклек. Беленюк віддав перше очко супернику, але потім зрівняв рахунок і провів два поспіль прийому. Українець переміг з рахунком 7: 1.

Таким чином, Беленюк став другим українським борцем, який вийшов у фінал Олімпіади, після Парвіза Насибова. Фінальна сутичка за участю Беленюк відбудеться 4 серпня. Український спортсмен буде боротися за золоту медаль.

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк прокоментував перемогу у півфіналі Олімпіади і вихід до фіналу змагань.

«Це дуже важкий шлях. Це стосується не тільки безпосередньо боротьби в Токіо. Важливу роль відіграла підготовка, є деякі нюанси під час підготовки до цих змагань, з якими ми зіштовхнулися під час підготовки. Я знаю, як українці вболівають за нас, то дуже хочу порадувати їх гідним результатом.

Стосовно плеча? Я потім вже розповім, що було. Не хочу безпосередньо під час змагань висвітлювати цю тему. Слава богу, що я взагалі зараз тут. Віра тренера допомогла досягнути цього результату. Я дійсно виснажений сьогодні, адже було три важких сутички.

Стосовно завтрашнього фіналу можу сказати, що з Віктором Лерінцом ми зустрічалися близько 10-и разів і жодного разу я не програвав. Налаштовуватимуся на сутичку», - сказав Беленюк.