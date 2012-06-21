Жива пам’ять про найтемніші сторінки історії людства потрібна для прийдешніх поколінь, щоб трагедія не повторилася. Про це наголошували учасники круглого столу в Європарламенті, присвяченого пам’яті жертв Бабиного Яру.
Цей захід, у якому взяли участь голова Комітету ВР з питань інтеграції до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, співголови парламентського комітету асоціації Україна — ЄС Вадим Галайчук і Вітольд Ващиковський, відбувся в рамках відкриття виставки «Бабин Яр: межа людяності». Ініціатором її проведення стала некомерційна освітня організація «Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».
На виставці представлено стенди з розповідями про масові розстріли в Бабиному Яру, де за часів окупації Києва стратили не лише євреїв, а й ромів, українських націоналістів, пацієнтів психіатричної лікарні, підпільників. Один зі стендів схематично зображує майбутній меморіал Голокосту, який має з’явитися у Бабиному Яру в 2023 році. Його зведуть за проєктом двох архітектурних австрійських бюро, а гроші збиратимуть у всіх небайдужих. Проєкт меморіалу в Бабиному Яру має підтримку міської влади Києва та вищого керівництва України.
«Болючі сторінки Голокосту — частина європейської історії України. Це наше спільне минуле, яке ми пережили разом з іншими європейськими народами і країнами. Важливо, щоб ми не були відірвані від тих процесів вшанування пам’яті та спільного болю, через який пройшли європейські народи у зв’язку з трагедією Голокосту» — зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе.
На сьогодні рівень антисемітизму в Україні найнижчий серед країн Європи. На переконання голова Комітету ВР з питань інтеграції до ЄС, випадки антисемітизму, які трапилися в Україні останніми роками, принесено ззовні. «Вони не мають українського коріння, і це підтверджує розслідування. Упевнена, ми знайдемо там російські спроби дискредитувати Україну та показати її нетолерантність. Але ці спроби приречені на невдачу», — наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.