Коронавірус SARS-CoV-2, який з'явився в кінці грудня минулого року в Ухані (Китай) нині вже поширився практично по всій планеті. Поряд з пошуками вакцини від смертельної пневмонії, вчені намагаються відповісти і на інші запитання, які так чи інакше стосуються цього захворювання. Серед іншого, здивування у них викликає те, що, згідно зі статистикою, чоловіки набагато частіше стають жертвами пандемії COVID-19 у порівнянні з жінками.
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Зокрема, в Італії, у якій коронавірус забрав найбільшу кількість жертв, майже 5000 померлих, було встановлено, що більше 70% смертельних випадків були зареєстровані саме серед чоловіків. Аналогічну тенденцію можна було відзначити і в Китаї, близько 64% померлих – чоловіки. Крім того, було встановлено, що заражаються коронавірусною інфекцією також частіше саме чоловіки.
Встановити причини такої гендерної вибірковості коронавірусу SARS-CoV-2 вчені поки що не можуть. Серед ймовірних версій фахівці називають те, що імунна система у жінок загалом сильніша, ніж у чоловіків, до того ж до хронічних захворювань вони менш схильні. Відносно чоловіків обтяжуючим фактором вчені називається їх велику прихильністьдо шкідливих звичок, які також негативно впливають на імунітет. Також можливою причиною називають те, що в силу фізіологічних причин, жінки, як правило, легше переносять стресові ситуації.
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«Станом на 10 годину ранку 22 березня в Україні зареєстровано 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За минулу добу було зафіксовано 6 нових випадків, усі вони – у м. Київ. Станом на ранок 22 березня 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 81 повідомлення про підозру на COVID-19», – йдеться у повідомленні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»