На Черкащині втілюють пілотний проект опанування державними службовцями жестової мови. В Черкаському державному технологічному університеті слухачі безкоштовно вивчають найпоширеніші розмовні вирази, етику спілкування з людьми, в яких є порушення слуху, особливості роботи сурдоперекладачем. По закінченні курсів слухачі одержать відповідні сертифікати.
Допомагають державним службовцям оволодіти новими навичками професійні викладачі Черкаського навчально-реабілітаційного центру «Країна добра» Оксана Котик та Людмила Грицик. Уже наприкінці першої зустрічі учасники намагалися спілкуватися жестовою мовою у формі простих діалогів на тему знайомства.
Започаткували проект для того, щоб люди з порушеннями слуху відчули себе впевненіше й мали більше можливостей для комфортного життя у суспільстві. Нині в Україні 223 тисячі людей спілкується жестовою мовою, що робить її однією із найуживаніших.
Як пояснила ініціаторка курсів, завідувачка кафедри соціального забезпечення факультету гуманітарних технологій ЧДТУ Інна Журба, це один із проектів розвитку інклюзивного суспільства на Черкащині. В університеті й надалі розвиватимуть інклюзивну освіту. У навчальні плани для спеціальності соціального забезпечення також буде включено жестову мову.
Організатори проекту прагнуть привернути увагу установ, меценатів та небайдужих до впровадження інклюзивної освіти і сподіваються на підтримку доброчинної ініціативи. Багато хто відзначає, що ставлення до людей з порушеннями слуху в нашій країні почало змінюватися. Останнім часом дедалі більше уваги приділяється жестовій мові та з’являються люди, котрі бажають її вивчити.