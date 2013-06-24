Цього тижня в Євросоюзі відзначили День нерівної оплати праці. Це означає, що з 10 листопада жінки в ЄС символічно працюють безплатно до кінця року, на відміну від колег-чоловіків, які виконують таку саму роботу.

Рівна оплата за однакову працю — частина європейських договорів з 1957 року. Проте європейська неурядова організація, яка опікується правами жінок, PES Women, відзначає День нерівної оплати праці, щоб підвищити обізнаність про те, що в середньому європейські жінки досі заробляють на 14,1% менше, ніж чоловіки на таких самих посадах. Це приблизно дорівнює сумі двомісячної платні.

«Крім дискримінації в оплаті праці, ще один важливий нюанс — нерівний розподіл домашніх обов’язків і обов’язків з догляду за дітьми», — йдеться у прес-релізі PES Women. Особливо ця несправедливість загострилася під час локдауну, оскільки тоді жінки взяли на себе більшу частину додаткової домашньої роботи. Така нерівність має великий вплив на кар’єру жінок. Приблизно до 30 років, коли молодь вирішує створити родину, між кар’єрними амбіціями представників різних статей зароджується помітна розбіжність. «Жінки частіше переходять на неповний робочий день або йдуть у декрет, гальмуючи свою кар’єру», — вважають у PES Women.

Останнє дослідження, проведене Вільним університетом Брюсселя, як чоловіки та жінки проводили час у період карантину, засвідчило, що в середньому чоловіки були вдома на чотири години довше, але витрачали на домашні обов’язки лише на шість хвилин більше, ніж 2013 року. Тобто чоловіки не ходили на роботу, в спортклуби чи бари на зустріч з друзями, проте не витрачали більше часу на ведення домашнього господарства.

Але попри стереотипні гендерні ролі, які досі існують, зміни відбуваються. Згідно зі статистичними даними, коли День нерівної оплати праці відзначали 2019 року, різниця в оплаті праці між чоловіками й жінками становила 16%.