Американські астронавти Джессіка Меїр і Христина Кох під час виходу у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції (МКС) провели роботи по заміні акумуляторів станції. Трансляція йшла на сайті NASA 15 січня.
Замість трьох батарей жінки-астронавти демонтували чотири застарілі нікель-водневі акумулятори. Також були встановлені два нових, більш потужних літій-іонних на опорному сегменті P6 ферми МКС, де кріпиться пара сонячних панелей.
Перед початком робіт у відкритому космосі у Христина Кох від шолома відкріпилася відеокамера і ліхтар підсвічування. Прикріпити їх назад не вдалося, відеокамеру з ліхтарем довелося упакувати в сумку астронавта.
Вихід у відкритий космос розпочався в 6:35 за часом Східного узбережжя США (15:35 за київським часом). Операція тривала більше семи годин при запланованих шести з половиною. Астронавти вийдуть у відкритий космос ще двічі в січні.
«Урядовий кур’єр» уже повідомляв, що Христина Кох стала рекордсменкою за тривалістю безперервного космічного польоту серед жінок. Американка прибула на станцію 14 березня 2019 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»