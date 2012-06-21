Як засвідчив аналіз, зроблений Черкаським центром розвитку місцевого самоврядування, до складу новообраних рад об’єднаних територіальних громад на Черкащині ввійшло більше жінок. Серед громад, де жінок обрано найбільше, — Леськівська ОТГ (20 жінок, 6 чоловіків), Лип’янська (10 жінок, 4 чоловіків), Березняківська (11 жінок, 3 чоловіків). Є й такі громади, де чоловіків більше. Лідери серед них — Ладижинська ОТГ (18 чоловіків, 8 жінок), Чигиринська та Вільшанська ОТГ (по 17 чоловіків і 9 жінок).
Загалом простежується така тенденція: що менша громада, то більше до складу рад обирають жінок, а з підвищенням кількості жителів у громаді підвищується й відсоток обраних чоловіків. Є громади, де гендерний паритет додержали повністю. Приміром, у Медведівській, Лебедівській та Великохутірській кількість обраних чоловіків та жінок однакова. У загальному підсумку чоловіків обрано 251, жінок — 267. Тож різниця незначна — близько 5%. Стосовно обраних голів ОТГ кількість приблизно однакова. Тож гендерний паритет на Черкащині нині на рівні світових стандартів навіть з незначною перевагою в бік жінок.