Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На Вінниччині у загальній кількості зареєстрованих безробітних цього року жінок менше ніж чоловіків. Разом з тим, представницям прекрасної статі важче працевлаштуватися. Не секрет, що приватні підприємці неохоче беруть на роботу жінок, яким треба надавати соціальні гарантії, пов’язані з доглядом за малолітніми дітьми. Складно знайти роботу і коли вік передпенсійний: серед осіб цієї категорії на обліку у службі зайнятості жінок більше.
«Ми застосовуємо активні програми сприяння зайнятості, щоб працевлаштувати жінок. Це допомога в організації власної справи, залучення до громадських робіт, професійне навчання тощо. Зокрема, у цьому році 5 безробітних жінок започаткували власну справу, 423 вирішили безкоштовно здобути нову професію за нашим направленням, а 299 зайняті на громадських та інших роботах тимчасового характеру», – зазначила директор Вінницького обласного центру зайнятості Галина Скоковська.
Служба зайнятості допомагає не втратити мотивацію до праці та надає їм психологічну підтримку. У Вінницькому міському центрі зайнятості та філіях обласного створено гендерні центри, де проводяться семінари і тренінги для цієї категорії безробітних. Наприклад, з початку нинішнього року в обласній службі зайнятості провели 82 семінари на тему «Жінка на ринку праці», в яких взяли участь понад 1200 жінок.