Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У 2019 році організація «Регбі Європа» надала Україні право проведення чемпіонату Європи з регбі-7 (жінки) Grand Prix Series. Як розповіли в управлінні у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації, він відбудеться в Харкові з 20 по 21 липня.
«Федерація регбі України та Федерація регбі Харківської області розпочали підготовку до проведення цього заходу, який має величезне значення як для нашого регіону, так і для усього спортивного олімпійського руху України в цілому, оскільки цей турнір є одним із кваліфікаційних етапів до Олімпійських ігор - 2020 у Токіо», – зазначили в управлінні.
Участь у змаганні візьмуть команди України, Франції, Уельсу, Англії, Шотландії, Ірландії, Італії, Бельгії, Польщі, Іспанії та Нідерландів. Загалом очікується біля 200 учасників.
ДОВІДКА «УК»
Гран-прі Європи з регбі-7 – це щорічна європейська першість серед жінок (з 2003 року), яка є кваліфікаційною до чемпіонату світу з регбі-7 та Олімпійських ігор. Засновником та головним спонсором турніру є організація «Регбі Європи». У період з 2003 року цей престижний турнір проходив на території Франції, Німеччини, Нідерландів, Румунії, Іспанії. Найбільшу кількість титулів має національна збірна команда Англії.