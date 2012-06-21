Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Андрій Могилко з селища Високий, що в Харківській області, проплив на спині 6 хвилин 39 секунд і одночасно з цим грав на флейті.

Андрій – музикант-самоучка, який виготовляє сопілки і флейти. Також у вільний час він займається бігом. Цього року Андрій подав заявку в Національний реєстр рекордів України. Він заявив, що зіграє на флейті десять композицій індійського філософа Шрі Чінмоя, плаваючи на спині в озері. Чінмоя чоловік вибрав, так як в цьому році мислителю виповнилося б 90 років.

Встановити рекорд Андрію вдалося з другої спроби. Під час першої він замерз і зміг зіграти тільки шість композицій. Його остаточний результат – 6 хвилин 39 секунд запливу з одночасною грою на флейті.

Щоб встановити рекорд, Андрій спочатку відплив на глибину, потім на радіокерованому кораблику йому доставили флейту. На YouTube-каналі Андрія можна подивитися, як він готувався до рекорду. Наприклад, у вересні 2020 року його проплив 1 хвилину 27 секунд, граючи на флейті.

«Андрій на практиці продемонстрував теорію, що людина може набагато більше, якщо не буде сама обмежувати свої можливості і створювати перешкоди в голові», – заявила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

За 30-річну історію існування реєстру рекорд в такій дисципліні, яку запропонував Андрій Могилко, був встановлений вперше.