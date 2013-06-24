Жителі Черкащини з 28 лютого отримують нові приміські сполучення та кращий зʼвязок із сусідніми регіонами. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

На маршруті Черкаси — Знамʼянка зʼявиться новий поїзд №6553/6554. Відправлення з Черкас о 19:45, ім. Тараса Шевченка 20:29-20:40, прибуття до Знамʼянки о 23:07. На станції Ім. Тараса Шевченка узгоджена пересадка на поїзд №6507 Знам'янка - Миронівка

Ще один новий поїзд №6551/6552/6335 зʼявиться на маршруті Черкаси — Кропивницький. Відправлення з Черкас о 08:20, ім. Тараса Шевченка 09:08-09:10, прибуття в Кропивницький о 13:40. Зворотно поїзд вирушить під номером 6336 і прямуватиме маршрутом Кропивницький — Знамʼянка. Відправлення з Кропивницького о 13:55, прибуття в Знам’янку о 15:15.

На маршруті Цвіткове — Знамʼянка відбудуться такі зміни:

приміські поїзди №6510, 6504 Цвіткове — Знамʼянка змінять маршрут на Миронівка — Черкаси; відправлення з Миронівки о 04:02, 15:45, прибуття в Черкаси о 07:55, 19:26 відповідно;

приміські поїзди №6503, 6507 Знамʼянка — Цвіткове закінчуватимуть свою подорож на станції Миронівка; відправлення зі Знам’янки залишиться без змін, прибуття до Миронівки о 15:25 та 23:15 відповідно.

А з 20 лютого пришвидшено поїзд №6355 Черкаси — Умань на 30 хвилин: тепер відправлення з Черкас о 07:10 замість 06:40.

Нагадаємо, з 20 січня між Черкасами й Києвом курсує Інтерсіті+: «Тарпан» вирушає з Черкас о 06:33 і прибуває до столиці о 09:39, зворотно — 17:50-21:07.