Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



Мер Нью-Йорка, демократ Білл де Блазіо заявив, що у нього є план щодо вакцинації більшої кількості городян від COVID -19 і запропонував стимул у розмірі 100 доларів. «Краще цього не буває», – сказав де Блазі на прес-конференції в середу.

Починаючи з п'ятниці, 30 липня, грошова винагорода видаватиметься городянам і співробітникам, які записуються на прийом у міських пунктах вакцинації. Градоначальник пояснив, що тим, хто вперше зробить укол, буде відправлена передплачена дебетова карта, або відразу ж видана цифрова карта по електронній пошті, повідомляє NBC News.

«Я особисто вірю, що гарантія того, що ви будете винагороджені прямо зараз, буде мати велике значення для людей», – сказав мер. Коли його запитали про тих, хто вже вакцинувався, де Блазі подякував їм за «правильні вчинки». Наразі понад 59% жителів Нью-Йорка отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу, але цього, зазначили в мерії міста, недостатньо. У Нью-Йорку вже введено понад 9 мільйонів доз вакцини.