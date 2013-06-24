Буремні 1990-ті роки асоціюються у нас з рекетом, бандитськими розборками, шантажем, підпалами, поділом територій між різними кримінальними угрупуваннями. Атрибутами їх життя стали вишневі «дев’ятки», «бумери», бейсбольні бити, спортивні костюми, плакати з Шварценегером і Сталлоне. Це складний період життя нашої країни і, як не прикро це відзначати, але деякі його відголоски ми і зараз відчуваємо.

Тема 90-х років ХХ ст не дуже популярна серед режисерів. На подібну тематику знято не так багато фільмів: «Брат», «Бригада», «Коли падають дерева». У цих картинах прослідковується певна романтизація бандитського життя. Олег Сенцов вибрав інший шлях – він розповів історію одної людини, прибравши будь-які елементи романтизму, показав життя героя таким яким воно було.

Кореспонденту «УК» побував на допрем’єрному показі фільму.

Про сюжет

Жив у невеликому місті хлопчина і звали його Дмитро. Як усі хлопці він час від часу бився з хлопцями з вулиці, але вже тоді вирізнявся силою і особливою жорстокістю. Він дорослішає, займається боксом, пережив армійську службу в Афганістані і стає авторитетом «на районі». У нього вже своя бригада, яка тероризує бізнесменів, пропонує їм «дах», а ті що відмовляються – мають великі проблеми. Тим не менш він сам розуміє, що одному йому довго не протриматися та вступає у команду одного з кримінальних авторитетів. Уже тоді він стає відомим у кримінальних колах як «Носоріг» (актор Сергій Філімонов).

Носоріг думає тільки про себе і про задоволення особистих потреб, правда, не забуваючи про своїх друзів. Золоті ланцюжки, машини, телефони, дівчата, одяг – у нього є все. Він навіть одружується і у нього народжується дочка. Чи це змінює його? Ні. Шантаж, розстріли, розбій, секс, п’яні гулянки в банях – все це залишається. Тільки на одного бандита завжди знайдеться інший, який не пробачає старих образ. Якщо він не може дотягнутися до Носорога, він підлаштовує ДТП, де гинуть його дружина і донька.

Що залишається Носорогу? Правильно, помста. Він розстрілює чорний мерседес, де мав би їхати його кривдник. Але про те, хто був на задньому сидінні, глядач дізнається тільки коли додивиться фільм до кінця.

Що було потім? Таємний виїзд з міста, заробітки за кордоном, повернення у рідні краї, робота колектором. Протягом фільму головний герой спілкується з «людиною в чорному» (Євген Черніков), пробує самому собі пояснити чому він став таким, яким є.

Про враження

Фільм «Носоріг» ще у 2012 році виграв на 3-му пітчингу Держкіно. Тоді державне фінансування склало ₴3,9 млн грн — 50 % відсотків від загального заявленого кошторису фільму у ₴8,1 млн грн. Через анексію Криму та ув’язнення Олега Сенцова роботу над фільмом довелося відкласти. Відновили роботу над «Носорогом» у 2019 році. Створення фільму було фінансово підтримано різними організаціями: зокрема Держкіно, кінофондом Ради Європи Єврімаж, Польським кіноінститутом, німецьким кінофондом Medienboard Berlin-Brandenburg.

Кримінальна драма «Носоріг» звичайно найде свого глядача. Але деякі моменти все ж таки здаються незакінченими. Незрозуміла сюжетна лінія відносин Носорога і його матері та сестри, а ще яким чином з ранами на ногах головний герой так легко втікає з лікарні і чому у кінці фільму, будучи таким цілеспрямованим, сильним, маючий такий життєвий досвід, він так егоїстично вчиняє: викидає пістолет і дає себе вбити?

Можливо, якщо б «Носоріг» вийшов в 2014 році, він би сприймався по-іншому. Сьогодні, коли ми живемо у стані війні з РФ, чуємо і бачимо скільки воїнів гине, нам показують, як військовий розстрілює людей, а підлітки знущаються над своїми однолітками наші емоції дещо притупились. І спостерігаючи історію Дмитра-Носорога, хочеться побачити не розбій, трупи, насилля, тобто, реальність 1990-х років, а історію, яка б надихала, давала віру у майбутнє. Але «Носоріг» – це інше кіно про той період в історії країни і де погані хлопці ніколи не стануть хорошими.

Слово режисеру

Гра акторів вражає. Важко навіть уявити, що більшість з них непрофесіонали. Зокрема виконавець головної ролі Носорога Сергій Філімонов – громадський діяч.

«Носоріг – це збірний персонаж і я розумів, що серед професійних акторів, які би могли зіграти цю роль я нікого не бачу. Тому почали шукати серед непрофесіоналів: колишніх військових, в’язнів, спортсменів. Серед тих хто пережив певний негативний досвіт, тримав зброю у руках, бачив смерть, жив на вулиці. Саме це зчитується з їх обличь. Було багато претендентів і Сергій Філімонов не був серед фаворитів. Але завдяки наполегливій праці показав, що він швидко прогресує як актор, набрав необхідну вагу і у фінальному кастингу переміг.

Можу впевнено сказати, що я задоволений його роботою», - розповідає Олег Сенцов.

Також режисер сказав, що йому важко працювати з професіоналами. Йому інколи краще і легше знімати аматорів, які працюють зі сценарієм, а самі ролі з акторами він не обговорює.

«Зазначу, що кастинг тривав півроку і ми досить ретельно підбирали акторів на кожну роль. Часом професійним акторам було складно працювати зі мною, вони не розуміли для чого знімати по 40 дублів. Але коли глядач дивиться кіно, то він не розуміє хто професіонал, а хто ні. Це кращий для мене комплімент, як для режисера», - каже режисер фільму.

На пресбрифінгу із режисером фільму Олегом Сенцовим та продюсером Денисом Івановим було повідомлено, що американська платформа Netflix придбала права на онлайн показ фільму «Носоріг» (Rhino) і покаже його наприкінці весни.

«Жодних інших деталей ми не можемо повідомити, але ми щасливі, що картина знаходиться не тільки в локальному контексті. Це не тільки наша історія, це кримінальна драма, яка має певний світовий масштаб і Netflix також бачить у ній певний потенціал», - додає Денис Іванов.