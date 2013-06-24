«Цього року весна була холоднішою, ніж зазвичай, тому збирання врожаю розпочалося пізніше на два-три тижні. На початок липня активно тривають жнива лише на Одещині. Перші поля почали обмолочувати Миколаївська, Запорізька та Дніпропетровська області. На середину липня жнива триватимуть у всіх регіонах України», — повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Він висловив оптимістичний прогноз щодо очікуваного врожаю та його якості: з огляду на всі обставини посівної, логістики та воєнного часу, очікуємо непоганий урожай — не рекордний, проте вищий від середньостатистичного за останні п’ять років — понад 50 мільйонів тонн зернових. Що стосується пшениці, то переважатиме продовольче зерно.

Тарас Висоцький повідомив обнадійливу динаміку експорту. Порівняно з 350 тисячами тонн у березні, близько мільйона тонн у квітні у червні експорт перевищив 2 мільйони 100 тисяч тонн агропродукції.