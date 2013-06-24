Міжнародні резерви України за підсумками жовтня зросли на 5,5% і станом на 1 листопада становили, за попередніми даними, 25,244 мільярда доларів США, повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначено, що минулого місяця на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 4,16 мільярда доларів США. З них 1,95 мільярда — від Європейського Союзу, 1,28 мільярда — від Міжнародного валютного фонду, 498,8 мільйона — від Світового банку й 424,8 мільйона — від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП), номінованих у валюті. Уряд України сплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 684,1 мільйона доларів США. Зокрема, 561,5 мільйона спрямовано на обслуговування та погашення валютних ОВДП, 84,5 мільйона — кредиту від Світового банку, а 38,1 мільйона — боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Україна виплатила Міжнародному валютному фонду 85,1 мільйона доларів США.
Національний банк минулого місяця продав на валютному ринку 2,09 мільярда доларів США та викупив до резервів 47,7 мільйона доларів. Отже, чистий продаж валюти Національним банком у жовтні зменшився до 2,05 мільярда доларів США.