П’ятий тиждень поспіль у нашій країні знижується кількість захворілих на COVID-19. За інформацією Міністерства охорони здоров’я, за минулий тиждень кількість нових недужих скоротилася на 15%, кількість госпіталізацій — на 13%. Такі дані було наведено на селекторній нараді про запобігання поширенню коронавірусної хвороби на території України під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Навантаження на систему охорони здоров’я теж поступово знижується. Реанімаційні ліжка зараз зайняті на 55%, завантаженість ліжок із киснем за тиждень скоротилася із 48% до 40%. Пацієнти, яким призначено кисневу терапію, займають 33% всіх ковідних ліжок», — зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

На сьогодні штаму «Омікрон» в Україні не виявлено. Прем’єр-міністр дав завдання щоденно оновлювати інформацію про новий штам, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. Нині в 16 областях України близько 40% дорослого населення має принаймні одне щеплення проти COVID-19. У шести областях 40% населення вже завершило повний курс вакцинації.

«Наш план — це 70% дорослого населення. Нам необхідно пришвидшити процес вакцинації та робити все можливе, щоб уберегти українців. Адже вакцинація — єдиний спосіб подолати пандемію», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Найближчим часом Державна комісія ТЕБ і НС розгляне питання про виведення дев’яти областей із «червоної» в «жовту» зону епідемічної небезпеки. Із 6 грудня набули чинності нові карантинні правила, які передбачають посилення обмежень у «жовтих» зонах. Так, відвідування масових заходів, роботу кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування й спортзалів буде дозволено лише за наявності в 100% колективів і відвідувачів принаймні однієї дози щеплення, негативного тесту або сертифіката про одужання.