Традиційний футбольний турнір з нагоди професійного свята Дня журналіста відбувся в Ужгороді. Цьогорічні змагання були благодійними — на користь 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. На спортивному святі побував і кореспондент «Урядового кур’єра».

У складі однієї з футбольних команд не було, як у минулі роки, газетяра Романа Синишина. Він із перших днів війни добровільно пішов на фронт боронити країну. Про нього учасники турніру згадали під час урочистого нагородження переможців. Побажали повернутися живим і з перемогою.

Кожна з команд-учасниць зробила добродійний внесок, який піде у загальну скарбничку на користь воїнів. Три найкращі футбольні колективи — переможці турніру вклали туди свої призові. Разом із коштами, які надали обласний комітет профспілки працівників культури і Закарпатська асоціація футболу, вийшла відчутна сума — понад 22 тисячі гривень. Їх переказали на рахунок 128 бригади.

«Наш обком, до якого входять і журналістські колективи, перерахував на потреби армії 5 тисяч, — розповіла голова обкому профспілки працівників культури Наталія Товтин. — Вважаємо своїм обов’язком зберегти і цей турнір, який проводимо вже 21 рік. Тішимося з того, що, попри складні часи, він популярний серед медійників, допомагає їм зберігати добру фізичну форму. А найбільше мріємо, щоб після закінчення війни всі вони могли зіграти в мирній Україні».

«Перебуваючи тут, у тилу, підтримуємо наших воїнів, як можемо, — сказав член правління Закарпатської обласної журналістської організації Іван Кузьма. — Задоволені, що кошти, зібрані сьогодні, стануть у пригоді нашим землякам, які у боях захищають нашу країну».

У змаганнях виступили вісім команд — чотири журналістські та чотири запрошені. Перемогла в абсолютному заліку команда гравців з Ужгородського району, а серед журналістських — футбольна дружина сайту «Лобда». Найкращим гравцем визнано Юліана Козуба — нападника з команди Ужгородського району. Велике майбутнє може чекати цього хлопця у професійному футболі, адже йому виповнилося лише 15 років.

Були й своєрідні рекорди. Наймолодшим за всю історію став 9-річний Бенце Сабов, виступаючи разом з батьком Шандором за команду газети «Карпаті Ігаз со» та «21 канал». Він забив гол у ворота суперників. Так само відзначився голом і найстарший учасник — 72-річний Сабол Нігріні з цієї команди. Ця команда, до речі, не пропустила жодного турніру. А ще учасники привітали Сабола Арпадовича із золотим весіллям.

Особливістю нинішніх змагань стала участь команди дівчат — вихованок спортивної дитячо-юнацької школи Ужгорода. Змагалися вони нарівні з чоловіками, а найбільше голів у ворота суперників забила Вікторія Болдіна.

Головний трофей — кубок з фігуркою футболіста у верхній частині став перехідним. За правилами, його назавжди зможе залишити тільки та команда, яка тричі заволодіє трофеєм, а такої знову не знайшлося. Тож боротьба за кубок триває.