Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур`єр»
Міська влада Харкова традиційно звітує про готовність до нового опалювального сезону. Як, до речі, і упродовж останніх років — високими відсотками відремонтованих тепломереж та об’єктів житлової і соціальної сфери.
За словами заступника директора департаменту комунального господарства міськради Руслани Колодної, теплові мережі центрального опалення в житлових будинках підготовлені на 45%, гарячого водопостачання — на 44%. Вона стверджує, що не тільки житловий фонд, а й усе опалювальне господарство, в тому числі мережі соціальної сфери, готові в межах 45-50% та роботи проводяться за графіком.
Але мешканців Слобожанської столиці, котрі вже не раз чули ура-звіти, більше турбують не справні цифри на папері, а справжнє тепло у оселях. Бо зі свого гіркого досвіду знають, що за високими показниками ховаються десятки і сотні помешкань харків’ян, які через розбалансовані внутрібудинкові системи теплоподачі кожну зиму потерпають від холоду. Отож їх дуже цікавить, чи є в тих графіках робіт хоча б кілька рядків про налагодження теплоподачі всередині багатоповерхівок, чи ж і майбутню зиму одна частина мешканців будинку буде замерзати, а інша — відчинятиме вікна, рятуючись від надміру тепла в батареях опалення.