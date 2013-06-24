Відомий актор і борець за захист довкілля Леонардо Ді Капріо відвідав глобальний кліматичний саміт у Глазго. В саміті взяли участь лідери 200 країн, намагаючись розв’язати проблему скорочення обсягів шкідливих викидів до 2030 року.

Актор, який є послом ООН з питань зміни клімату, побував на спеціальній виставці в межах саміту. Він також узяв участь у кількох інших благочинних заходах. Як пишуть ЗМІ, жителі та гості Глазго не приховували свого подиву від зустрічі із зіркою «Титаніка», який прогулювався вулицями міста.

Леонардо Ді Капріо пожертвував мільйони доларів екологічним організаціям і вкладає інвестиції в підприємства, які працюють за принципами відновлюваного виробництва. У 2019 році він підтримував екологічний рух, який започаткувала шведська школярка Грета Тунберг, і після особистої зустрічі з дівчиною назвав її «лідером нашого часу». У 2016 році на церемонії вручення кінопремії «Оскар» Ді Капріо виступив із промовою, в якій назвав зміну клімату найневідкладнішою загрозою, з якою стикається людство.