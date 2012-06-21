Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Зірковий вертеп, який об’єднує відомих у Рівному та області людей, колядує на свята не вперше. Тут у кожного своя роль та цікаві сюжети.
Серед його учасників – народний депутат від партії «Голос» рівнянка Соломія Бобровська, яка майстерно виконує роль Ангела.
Цьогоріч понад 30 тисяч заколядованих грошей учасники вертепу передали для благодійного фонду «Скарбниця надії»: тут замовлять ліки для онкогематологічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні.
Коштів вистачить на два флакони «Октаплексу» – препарату, необхідного для зупинки кровотечі, яка може розвинутися після хіміотерапії.
Керівник фонду Мар’яна Рева напередодні у Фейсбуку закликала художні колективи масово не відвідувати діток, особливо в онкогематології.
«Багато вертепів хочуть прийти в гематологію і заколядувати. Повірте, це зайве. Діти з ослабленим імунітетом під час або після хімії ризикують інфікуватися. І, будь ласка, не треба нічого нести. У відділенні є трирічна дитина з діабетом, її мама стоїть на порозі й просить не заносити цукерки.
А що ж справді треба? Треба дорогі ліки. Їх назва Октаплекс 500МО», – написала вона.
Першими саме так і вчинили учасники зіркового вертепу – приєднуйтеся, небайдужі!