Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

Зірковий вертеп, який об’єднує відомих у Рівному та області людей, колядує на свята не вперше. Тут у кожного своя роль та цікаві сюжети.
Серед його учасників – народний депутат від партії «Голос» рівнянка Соломія Бобровська, яка майстерно виконує роль Ангела.

Цьогоріч понад 30 тисяч заколядованих грошей учасники вертепу передали для благодійного фонду «Скарбниця надії»: тут замовлять ліки для онкогематологічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні.

Коштів вистачить на два флакони «Октаплексу» – препарату, необхідного для зупинки кровотечі, яка може розвинутися після хіміотерапії.

Ось такий вертеп крокує вулицями Рівного (крайня ліворуч народний депутат Соломія Бобровська в ролі ангела).

Керівник фонду Мар’яна Рева напередодні у Фейсбуку закликала художні колективи масово не відвідувати діток, особливо в онкогематології.

«Багато вертепів хочуть прийти в гематологію і заколядувати. Повірте, це зайве. Діти з ослабленим імунітетом під час або після хімії ризикують інфікуватися. І, будь ласка, не треба нічого нести. У відділенні є трирічна дитина з діабетом, її мама стоїть на порозі й просить не заносити цукерки.

А що ж справді треба? Треба дорогі ліки. Їх назва Октаплекс 500МО», – написала вона.

Першими саме так і вчинили учасники зіркового вертепу – приєднуйтеся, небайдужі!