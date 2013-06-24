Досвідчений шведський футбольний форвард Златан Ібрагімович домовився про продовження контракту з італійським клубом «Мілан».

Як повідомляє Sky Sports, нова угода Ібрагімовича, якому 3 жовтня виповниться 41 рік, діятиме до 30 червня 2023 року і розрахована на суму від 1 до 1,5 млн євро плюс бонуси, пов’язані з голами та результативними передачами, передає Укрінформ.

Офіційне підписання нового контракту відбудеться найближчими днями.

Як повіомлялося, наприкінці травня Ібрагімовичу прооперували коліно. Він не гратиме 7-8 місяців.

За національну збірну Швеції нападник провів 120 поєдинків і 62 рази вразив ворота суперників.