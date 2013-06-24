Перебої з електропостачанням суттєво не вплинуть на вартість продуктів харчування та не спровокують дефіциту на них. На цьому наголосив Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час ефіру Всеукраїнського марафону «Єдині новини». Він підкреслив, що для базового продуктового кошику відключення електроенергії фізичних загроз не спричиняє. Про це повідомляє Урядовий портал.

За його словами, в Україні вирощують значно більше зернових, олійних культур і продуктів їх переробки, аніж потрібно для внутрішнього споживання. Значна частина цієї продукції завжди відправляється на експорт, але за необхідності вона буде спрямована не на експорт, а на внутрішній ринок.

Що стосується відключень електроенергії, то Тарас Висоцький зазначив: «Частка електроенергії в залежності від типу продукції впливає на ціну від 3% до 5%. Все залежить від того, яка надалі буде частота відключень і, відповідно, від потреб використання альтернативних джерел, які є дорожчими. Якщо ситуація буде поточною, з прогнозованим плановим відключенням, то суттєвого здорожчання не передбачається. Будуть незначні коригування, на кілька відсотків, але не більше».

Крім того, він додав, що багато альтернативних джерел, тобто генераторів вже в дорозі до України. Вони замовлені за кошти підприємств, а також профінансовані міжнародними партнерами. Доставка очікується найближчим часом.

Щодо зменшення площ посіву озимих культур, Тарас Висоцький запевнив, що причин для хвилювань з приводу цього немає: «Скорочення посіву зменшить експорт, але навіть при наявних засіяних площах, Україна матиме удвічі більше вирощеної агропродукції, аніж потрібно для споживання. Це може вплинути на об'єм експорту, але не на внутрішній ринок».