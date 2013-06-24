Закупівельна агенція Міністерства оборони «Державний оператор тилу» опублікувала план закупівель до кінця 2024 року. План охоплює всі категорії забезпечення ЗСУ, за які відповідає ДОТ, зокрема харчування, речове забезпечення та пально-мастильні матеріали.

Головна мета ініціативи — надати потенційним постачальникам достатньо часу для підготовки до закупівель. Завдяки доступу до інформації про кінцеві строки постачання всіх позицій контрагенти зможуть оптимізувати свої виробничі процеси, що сприятиме безперервності забезпечення ЗСУ.

«Заздалегідь плануючи закупівлі, ми робимо ще один крок до зміцнення обороноздатності країни та забезпечення належного рівня підтримки військовослужбовців. Відкритість закупівельних процесів сприяє налагодженню партнерських стосунків з постачальниками, що так само забезпечує стабільне надходження необхідних ресурсів для наших захисників», — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Прозора робота ДОТ дає змогу поліпшити забезпечення військових та підвищити загальну ефективність використання бюджетних коштів. До того ж відтепер військовим для замовлення продуктів харчування не потрібно роздруковувати і підписувати документи в паперовому вигляді. Для цього вони можуть використовувати кваліфікований електронний підпис на первинних документах. Відповідний наказ підписав міністр оборони. Рішення спрямоване на подальше впровадження інновацій в оборонному відомстві.

Кваліфікований електронний підпис — один із ключових кроків для DOT-Chain — інноваційної системи, яку розробив «Державний оператор тилу» для управління тиловим забезпеченням ЗСУ. За словами Дмитра Кліменкова, така ініціатива спрощує документообіг та істотно прискорює процеси забезпечення наших захисників і захисниць усім необхідним, повідомляє Міністерство оборони.