Протягом двох днів офіційна делегація з Вінниччини перебувала у Сьвєнтокшиському воєводстві (Республіка Польща) з нагоди відзначення 60-річчя співробітництва між двома регіонами. Голова облдержадміністрації Валерій Коровій назвав співпрацю успішною і прикладом того, як щира людська дипломатія є солідним фундаментом, на якому можна будувати тривале міжрегіональне і міжнародне співробітництво. «Нас об’єднує більше, ніж піввікова співпраця, фундаментом якої є людські контакти. Разом ми чимало пройшли. Були важкі часи, були і хороші. Втім, нам вдалося пережити всі труднощі і дочекатися реальних результатів нашого співробітництва. Є дуже багато прикладів нашого партнерства, яке стає щораз ширшим. І саме завдяки залученню до нього і освіти, і культури, і економіки, органів місцевого самоврядування, ЗМІ, а перш за все простих людей. Я надзвичайно радий, що ви сьогодні у складі такої великої делегації прибули до нас, аби разом відсвяткувати цей унікальний ювілей», – сказав Маршалек Сьвєнтокшиського воєводства Адам Ярубас.
На урочистому зібранні, зокрема, зазначалося, що на наступні роки сьвєнтокшисько-вінницьке співробітництво буде вибудовувати молоде покоління, в руках якого майбутнє дружніх стосунків. Сьогодні польська та українська молодь не стоять осторонь актуальних викликів сучасності, і свідчення тому – регулярний обмін студентами, викладачами, проведення спільних лекцій та інтернет-навчань, зустрічей, колоквіумів тощо. До слова, у сфері освіти діє угода про співробітництво між університетом імені Яна Кохановського та Вінницьким торговельно-економічним інститутом. Чимало вінничан навчається у партнерському регіоні, зокрема, 60 студентів з області отримують стипендію мера міста Кельце.
Керівники двох регіонів і представники від молоді підписали спільну декларацію підтримки діяльності молоді з Сьвєнтокшиського воєводства та Вінниччини з метою побудови відкритих і дружніх відносин між молоддю обох регіонів. Заплановані завдання та ініціативи будуть ґрунтуватися на інтеграції, поглибленні знань, розвитку поваги до традицій та культури партнерів у дусі універсальних, європейських цінностей, а також правил двосторонньої продуктивної співпраці.