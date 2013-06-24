До Дніпра переїхали понад 40 підприємств з Луганської та Донецької областей.

Деякі виробничі переселенці перевезли до міста свої потужності, інші – розмістили там склади. «Серед підприємств є ті, що займаються гірничошахтним обладнанням, устаткуванням для хімічної, нафтопереробної, газовидобувної та харчової промисловості, металургії, легкої та харчової промисловості», – розповіає начальниця управління департаменту правового забезпечення Дніпровської міськради Ірина Журавльова. За її словами, 6 компаній вже розпочали роботу. До запуску, наприклад, готується підприємство «Крамтехцентр» з Краматорська. Частину потужностей лишили у рідному місті – там продовжують випускати продукцію. Понад 20 одиниць обладнання перевезли до Дніпра. Переїхало 10 людей – механік, головний інженер, енергетик, електрики. Ще 30 фахівців працюють дистанційно. Незабаром офлайн-команду у Дніпрі збираються розширити.

«З вересня плануємо відновити випуск роликів, конвеєрів для гірничої та металургійної промисловості. Будемо випускати і нове обладнання – буржуйки», – зазначила фінансова директорка ТОВ «НПП «Крамтехцентр» Ольга Цюх.

Окрім Луганської та Донецької областей, на Дніпропетровщину переїхали також заводи і фабрики із Запоріжжя та Харківщини. Всього - 69 підприємств.