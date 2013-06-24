З 2 липня змінюється розклад руху приміського поїзда № 6022 Кривий Ріг-Головний – Дніпро-Головний. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.
Він вирушатиме зі станції Кривий Ріг-Головний о 10:54 (замість 10:13), прибуватиме на станцію Дніпро-Головний о 14:36 (замість 14:10).
Зупинки передбачені на таких станціях: пл. 93-й км – 11:02-11:03; пл. 91-й км – 11:08-11:09; ст. Кривий Ріг-Сортувальний – 11:12-11:14; пл. 86-й км – 11:18-11:19; ст. Пічугіне – 11:24-11:25; пл. 79-й км – 11:29-11:30; пл. 77-й км – 11:33-11:34; ст. Приворот – 11:39-11:40; ст. Девладове – 11:50-11:51; пл. Спокій – 11:57-11:58; пл. Потоцьке – 12:06-12:07; пл. Благословенне – 12:14-12:15; ст. Милорадівка – 12:19-12:20; пл. Сорокопанівка – 12:27-12:28; ст. Кудашівка – 12:34-12:35; ст. Божедарівка – 12:43-12:44; пл. Адамівське – 12:52-12:53; роз’їзд Полівський – 13:00-13:01; ст. Верхівцеве – 13:09-13:14; пл.119-й км – 13:16-13:17; пл.125-й км – 13:21-13:22; пл.128-й км – 13:25-13:26; ст. Верхньодніпровськ – 13:32-13:33; пл.139-й км – 13:39-13:40; ст. Воскобійня – 13:43-13:44; ст. Кам'янське-Пас. – 13:54-13:55; ст. Запоріжжя-Кам’янське – 13:59-14:00; пл.164-й км – 14:05-14:06; ст. Сухачівка – 14:13-14:14; пл.175-й км – 14:16-14:17; ст. Діївка – 14:23-14:24; ст. Горяїнове – 14:30-14:31.
З розкладом руху поїздів можна ознайомитися на офіційному сайті Укрзалізниці, а також на залізничних вокзалах та станціях.
Нагадаємо, у зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт зазнає тимчасових змін розклад руху деяких приміських поїздів Львівської залізниці.