Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти наразі вдалося установити місцезнаходження 2 тисяч осіб. Ще 2,5 тисячі сповістили про себе самі на гарячу лінію. Такі випадки тепер частішають. Зараз самостійно знайшлося близько 1 тисячі військових і майже 1,5 тисячі цивільних. Про це повідомляє Урядовий портал.
«У пошуку людей допомагають найдрібніші деталі. Чим більше вдасться зібрати інформації, тим скоріше зможемо повернути їх додому!» – пояснює особливості роботи Олег Котенко.
Уповноважений підтримує спілкування та допомагає родинам, чиї близькі не виходять на зв’язок.
Днями відбулася його чергова зустріч у місті Черкаси, на якій родичі почули відповіді на запитання, що хвилюють, отримали консультації.
У межах поїздки вдалося домовитись про подальшу співпрацю з органами місцевої влади, які готові сприяти у пошуковій роботі Офісу Уповноваженого.
Нагадаємо, працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.
У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.
Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.